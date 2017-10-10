Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что руководство Турции отказывает во встрече послу США в Анкаре Джону Бассу, чей срок полномочий в стране истекает, передает агентство Anadolu.

«Ни министры, ни спикер парламента, ни лично я не приняли его и не собираемся принимать. Причина в том, что Анкара не рассматривает Басса в качестве представителя США в Турции. Об этом я говорю открыто», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

Комментируя решение о приостановке выдачи виз США гражданам Турции, президент Эрдоган отметил, что причина возникновения этой проблемы кроется не в Турции.

«Причина проблемы — в действиях США. Мы неприемлем того, что это решение было принято без ведома МИД Турции. Тот факт, что подобное решение принимается послом в Анкаре, который затем утверждает, что принял его от имени государства, наводит на серьезные размышления», — сказал Эрдоган.

«Если решение о приостановке выдачи американских виз гражданам Турции — личная инициатива посла США в Анкаре, то официальный Вашингтон сиеминутно распрощаться с подобным лицом. Руководство США должно заявить послу: «Какое право ты имеешь ухудшать отношения Вашингтона и Анкары. Кто дал тебе подобное право?» Если бы так поступил посол Турции в Вашингтоне, я и минуты не держал бы его на этом посту, — подчеркнул турецкий лидер.