Киргизия «сопротивляется конкурирующим течениям, которые порождаются Россией, Китаем, Соединенными Штатами и мусульманским миром. Это также подлинная демократия в регионе, где демократических стран немного», пишет журналист Time Иэн Бреммер, предваряя интервью Алмазбека Атамбаева, президента Киргизии, передает «Инопресса».

«Наблюдаете ли вы растущие противоречия между вашими отношениями с Россией и с Китаем?»

Атамбаев ответил, что все соседи Киргизии свыклись с тем, что она проводит собственную внешнюю политику и имеет свое мнение, а также поняли, что Киргизия хочет добрососедских отношений. «Конечно, некоторые страны региона не одобряют выбранный нами путь парламентской демократии», — добавил он.

«Ваши соседи Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан — не демократические страны и не движутся к демократии. Как влияет наличие подобных соседей на вашу способность проводить эффективную внешнюю политику на посту президента?» — спросил журналист.

Атамбаев ответил: «Это, знаете ли, нелегко. Киргизия — страна небогатая, шесть лет назад она была на грани краха, но мы получили кредиты и финансирование из Китая и России».

«Как вы думаете, США понимают, в каком вы положении?»

«Я был большим поклонником Обамы, но меня шокировали действия правительства США и его Госдепартамента», — сказал Атамбаев. По его словам, после того как в 2014 году президент Узбекистана Каримов сказал: «Вероятно, в регионе будет война», США бесплатно предоставили Узбекистану 328 бронетранспортеров морской пехоты. «В демократическую Киргизию не поступают инвестиции и помощь из США, но Узбекистан получил 328 БМП, каждый из которых стоит более полумиллиона долларов», — заявил президент Киргизии.

«Я осознал, что в нашей стране демократия существует только для нас, только для киргизов. И вот что я хочу сказать: вместо того чтобы тратить миллиарды долларов на Афганистан, Ливию, Сирию, если бы Киргизии по-настоящему помогли построить демократическую страну, полноценно развитую демократию, это стало бы прекрасным примером для мусульманского мира, для всего исламского мира. И это было бы намного дешевле. Но вместо этого мы видим только препятствия», — сказал Атамбаев.

Говоря о президентских выборах, которые состоятся в Киргизии 15 октября, действующий президент заявил: «Некоторые соседние страны финансировали отдельных кандидатов в президенты, которые хотят вернуть старый порядок, авторитарную систему, именуемую «президентской». Но, что касается США, мы осознали, что для них главное — нефть, газ и их прочие интересы. Соединенным Штатам не нужна демократия в мире».

Как Атамбаев оценивает действия американцев в области «войны с террором»? По его мнению, что США должны делать?

«Чтобы бороться с терроризмом, нужно вникнуть в истинные коренные причины терроризма — а это социальное неравенство и отсутствие демократии», — сказал Атамбаев. «То, что США бомбят «Исламское государство», повлечет за собой лишь его создание где-то в другом месте», — полагает он.

По мнению Атамбаева, сегодня мусульмане выбирают между «неравенством и нищенской жизнью в своих странах» и «радикализмом». «Мы должны продемонстрировать им, что существует и третий вариант — что мы можем построить демократию и [обеспечить] социальную справедливость в секулярной мусульманской стране, подобно тому, что есть в Киргизии», — сказал Атамбаев.

Отвечая на вопрос о российском президенте Путине, Атамбаев заметил: «На самом деле я думаю, что имидж Путина на Западе каким-то образом был демонизирован. Если взглянуть на сегодняшнюю Россию, там есть много явлений, которые трудно вообразить в соседних странах. Есть сайты, которые открыто критикуют Путина, а по ночам никого не уводят, как в сталинские времена. Я знаю, что Путин был по-настоящему заинтересован в Европе, которая тянулась бы от Брюсселя до Владивостока. Я хорошо его знаю с 2010 года: в те первые годы у нас было много разногласий, мы вели очень бурные дебаты».

«О чем?» — поинтересовался журналист.

«О разных вещах. Но я помню, как спросил его об Украине и о том, почему это (так в оригинале. — прим. ред.) произошло. Как представляется, этот вопрос был для него эмоциональным. Как вы помните, состоялось подписание соглашения украинским президентом Виктором Януковичем, украинской оппозицией, послами нескольких европейских стран и представителями США насчет того, что осенью на Украине состоятся выборы. И Путин сказал мне: «Если бы они подождали всего несколько месяцев, Янукович ушел бы сам». Почему они сделали это таким образом… Собственно, ни Россия, ни Путин не провоцировали конфликт. Мы просто должны оценить эти вопросы объективно», — сказал Атамбаев.

«Путин — это человек, умеющий слушать. Я с ним много дискутировал, и в итоге, когда я был прав, он соглашался с моим мнением. Вот почему мы стали друзьями, наверно, потому, что с ним дискутируют очень немногие. Мы даже теперь иногда дискутируем. Он человек очень умный, с широкими познаниями о вещах. И, на мой взгляд, вместо того, чтобы демонизировать Путина, крупные державы и их лидеры должны найти точки пересечения, потому что, когда крупные державы ссорятся, случается что-то типа Северной Кореи, а это несет реальную опасность всему человечеству», — продолжил президент Киргизии.

«А как насчет утверждений, что Россия вмешалась в выборы?» — поинтересовался журналист, подразумевая, вероятно, президентские выборы 2016 года в США.

«Что ж, посмотрите, как Демократическая партия жонглировала, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать верх над Берни Сандерсом. И, хотя Сандерс был мне более симпатичен, я считаю, что поражение Клинтон было естественным явлением», — сказал Атамбаев.

«В этом несовершенство избирательной системы США. Если большинство проголосовало за Клинтон, а коллегия выборщиков объявила победителем президента Трампа, значит, виновата система. Тем американцам, которые ищут виноватого и обвиняют Россию и Путина, я бы порекомендовал посмотреть на себя в зеркало», — сказал Атамбаев. Он рекомендует Соединенным Штатам «преобразовать избирательную систему, дабы гарантировать, что голос каждого гражданина будет учтен».

«На самом деле очень забавно думать, что кто-то в силах вмешаться в выборы в США, когда это США влияют на выборы повсюду через свои НКО, финансируемые США, через «Радио «Свобода», которое мы называем «Азаттык», — добавил президент Киргизии.

«Думаю, что все это ведет в тупик, точно так же, как санкции и угрозы ведут в тупик. Путин — тоже человек, он чуть старше меня. Если кто-то думает, что с уходом Путина станет лучше… возможно, ему на смену придет гораздо более жесткий человек. Тогда вы будете вспоминать Путина с ностальгией», — сказал Атамбаев.

«В отношениях с Россией и Путиным нельзя ничего добиться, вводя санкции и угрожая войной. Наоборот, российский народ только сплотится вокруг Путина, а рейтинги противников Путина снизятся, вот и все. Эти санкции ведут в полный тупик. Вам следовало бы поддержать желание Путина сделать Россию частью большой Европы, от Брюсселя до Владивостока. Если понадобится, эти усилия следует возродить», — отметил Атамбаев.

«Какое наследие вы бы хотели оставить, уходя с поста президента республики Киргизия?» — спросил журналист.

«Во-первых, мы добились мира, единства и стабильности в стране. Во-вторых, мы пробудили в людях жизнерадостность и веру в будущее, — заявил Атамбаев и добавил: — Самое главное, что мы помогли людям осознать, что они сами должны выбирать свое будущее».