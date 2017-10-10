Число прибывших в Азербайджан для постоянного проживания почти в два раза больше, чем число уехавших из страны.

Как передает Тренд, согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2016 году в Азербайджан для постоянного проживания прибыли 3233 человека, а уехали для постоянного проживания в другой стране 1711 человек.

Большинство прибывших в Азербайджан на постоянное проживание – люди в возрасте 30-39 лет. Так, в 2016 году в страну для постоянного проживания прибыли 474 человека в возрасте 30-34 лет и 445 человек в возрасте 35-39 лет.

А среди уехавших из страны в основном молодежь в возрасте 20-29 лет. В 2016 году из Азербайджана для постоянного проживания в другой стране уехали 364 человека в возрасте 20-24 года и 357 человек в возрасте 25-29 лет.

Прибывшие в Азербайджан лица в основном выбирают для проживания города. 2057 человек из общего числа прибывших в 2016 году выбрали для постоянного проживания города, 1176 – села.

Такая же ситуация и с уехавшими из страны лицами. 1079 человек из них выбрали для постоянного проживания города, 632 – села.

Отметим, что в январе-июне текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1078 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 607 человек, уехавших из Азербайджана. Таким образом положительное миграционное сальдо составило 471 человек.