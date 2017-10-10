Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда» Ларс Айдингер заявил, что боится нападений и поэтому не приедет в Россию на премьеру картины.

Как передает Ura.ru, он сообщил, что не хотел никого оскорблять и компрометировать образ последнего русского царя.

«Я боюсь, что кто-то нападёт на меня, и не буду подвергать себя опасности», — сказал немецкий актёр агентству DPA и добавил, что пока не получал в свой адрес угроз. Также он сообщил, что встревожен критикой фильма.

Фильм Алексея Учителя выходит на российские экраны 26 октября. «Национальная служба новостей» пишет, что 9 петербургских кинотеатров включили ленту в свою программу и уже продают билеты. На афише будет стоять маркировка 16+.