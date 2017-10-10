Алматинец рассказал, как его супруга, с которой он был в браке больше 7 лет, приняла салафизм и сбежала в другую, похитив двух дочерей, пишет Tengrinews.kz.

По словам Ербола Касымова (имя изменено – прим.ред.), Айгуль регулярно посещала свою мать, жившую на Кавказе.

После одной из таких поездок она заявила, что решила надеть хиджаб и увлеклась чтением намаза. Как оказалось, к такому решению ее подвели приятельницы, которые обратились в «истинное мусульманство».

Айгуль начала все чаще тратить время на общение с ними, называя их «сестрами».

Затем она начала запрещать членам семьи смотреть телевизор, слушать музыку, праздновать важные даты, читать детям сказки, считая это харамом.

Позже женщина заявила Ерболу, что больше не будет посещать мечеть, объявив себя салафиткой.

Мужчина отвел Айгуль к имаму, и тот отметил, что ее зомбировали. Вразумить алматинку не смогли ни супруг, ни родители.

В гости к ней начали приходить странно одетые люди.

Так, однажды женщина попросила Ербола покинуть дом, потому что она хочет побеседовать с приятельницей на «женские темы». Приятельницей оказалась облаченная во все черное девушка, чье лицо было закрыло платком, а руки одеты в перчатки.

Во дворе девушку ожидал муж с бородой и тоже в необычной одежде.

Новые друзья стали настраивать Айгуль против супруга, называя его «неверным».

После одного из скандалов, когда Ербол втайне от жены разрешил дочери пойти на праздник в садике, женщина заявила, что уедет в мусульманское государство.

Она забрала детей, пока мужчина работал, и подала на развод.

Однако сам казахстанец уверен, что это просто результат плохого влияния, и хочет сохранить семью.

Тем не менее, сама Айгуль сообщила ему, что это возможно только в том случае, если Ербол примет «истинное мусульманство». По ее плану, их дочери не будут получать образование – повзрослев, они станут женами салфитов.

За это время Айгуль и дети сильно исхудали. Тогда Ербол настоял на их госпитализации, но женщина сбежала из больницы, прихватив девочек. По ее мнению, лекарства им всем ни к чему, потому что их состояние зависит «от воли Аллаха».

Ербол обратился в суд, выиграл его, но дочерей ему так и не удалось увидеть – их забрали в Азербайджан, и связаться с ними нет возможности.