Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, прибыв во вторник во Вторую Аллею почетного захоронения, посетила могилу и почтила память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой по случаю дня ее рождения.

Мехрибан Алиева возложила цветы к могиле ученого, имеющего неоценимые заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане.

Затем Мехрибан Алиева, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Мехрибан Алиева почтила также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложила цветы на ее могилу.