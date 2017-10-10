Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». Об этом во вторник, 10 октября, он сказал в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает киевское агентство УНИАН.

«Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — заявил Земан.

Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — подчеркнул чешский лидер.