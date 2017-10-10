Ида Уайлд, 83-летняя жительница шотландского города Ирвин, нашла сводного брата, уроженца Индии Асгара Шакура Пателя, через шестьдесят лет после разлуки и была немало удивлена еще и тем, что он оказался одним из богатейших предпринимателей мира.

78-летний Патель, владелец транспортно-логистической компании Patel Roadways, занимает 45-ю строчку в ТОП-100 индийских богачей по версии Forbes, а его состояние в 2013 году составляло 615 млн долларов, пишет во вторник, 10 октября, британское издание Daily Record.

В 1947 году тетка Иды, находившаяся с мужем в Индии, усыновила четверых местных детей, а затем, не справившись с трудностями, отдала двух из них, шестилетнего Асгара и его двенадцатилетнюю сестру Кулсом, своей сестре – матери Иды. Индийские дети прожили в шотландской семье пять лет, но были вынуждены покинуть ее по причинм личного характера и вернуться на родину.

Напомним, что в ходе индо-пакистанского конфликта, который разгорелся в 1947 году после обретения этими странами независимости, погибли около миллиона человек, а еще десять миллионов лишились крова. Отец Асгара, богатый индийский бизнесмен, попытался спасти своих детей, отправив их в Соединенное Королевство в качестве беженцев.

Долгие годы юноша искал свою приемную семью, но она покинула Глазго, и его поиски не увенчались успехом. Однако спустя 60 лет после разлуки Асгар Патель нашел свою сводную сестру Иду в социальной сети Facebook, которую узнал на свадебной фотографии, опубликованной в ее блоге.

Счастливые брат и сестра планируют в следующем году встретиться в Дубаи.