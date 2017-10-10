После ратификации парламентом Армении соглашения об армяно-российской объединенной военной группировке, Ереван конвульсивно интерпретирует положения документа, чтобы воссоздать благостный для себя фон. Не обязательно быть обладателем эксклюзивных познаний в военно-политической сфере, чтобы убедиться в устойчивом характере де-суверенизации Армении. Ратификация соглашения, став еще одним ограничительным шагом, превратилась в новый пласт в системе внешнего управления ветхой страной.

Именно потому у армянской экспертной шайки настал час-пик, и чтобы придать себе уверенности, да и чтобы обстановка выглядела пристойной, к декорированию унылой композиции активно привлекаются российские эксперты не первого ряда. Под действующее положение подводится доказательная база, будто объединенная группировка предусмотрена для защиты Армении на случай угроз со стороны Турции, а то и Нахчывана.

В последнее время Ереван безоглядно актуализирует вопрос изменения статус-кво вокруг азербайджанской автономии, будто в ее связи Москва еще в начале 20-х годов прошлого века непростительно накосячила.

Армянские политехнологи как в страшном бреду муссируют военно-технические приготовления Анкары, дескать, она не сегодня, завтра объявит войну Москве чуть ли не из Нахчывана. По их разумению, для России открываются две перспективы – или «исправить историческую ошибку 1920-го года, или же укрепить Карсский договор», который в армянских сердцах обрамлен в плотный пояс страшных проклятий.

То, о чем мечтают армяне, их дело. Россия же, играя по правилам, оставила за собой право наращивания военного кулака, если на то будут веские причины. И в этом аспекте Еревану очень хочется пристегнуть к возможным факторам риска Азербайджан.

По этой части в Москве никакого беспокойства не наблюдается. По крайней мере, пока. И вряд ли такое может произойти, поскольку Азербайджан для России никогда не является мотивом угрозы. На это указывают сразу несколько положений концепции национальной безопасности РФ.

Но в Армении на этот счет есть иное мнение, и слабую идейную гипотетичность пытаются оформить в реалистичную данность. Понятно, что ничего из этого не выйдет. Попытка в своей сути авантюрна, да еще и не располагает доказательствами.

Однако означает ли это, что Баку с проблематичным соседством может позволить себе спокойное и произвольное наблюдение за меняющимися обстоятельствами?

Конечно же, нет. Помимо того, что Южный Кавказ всегда имеет при себе плотный комплект рисковых обстоятельств, тут еще Армения с ее маниакальной притязательностью держит соседей в напряжении. Не имея в своем багаже созидательного набора, Ереван только эскалирует среду всевозможными провокативными действиями. То заигрывает с исламскими террористическими группировками, то пытается стравить третьи страны друг с другом, а еще старается сконструировать любовные схемы, чтобы сдружиться с кем-либо против заклятых недругов.

Азербайджан, как и подобает стране, настроенной на поступательность в региональной интеграции, обречен всегда думать о мерах обнадеживающей безопасности. На этом поприще усилия и помыслы актуализируют поэтапный рост количественных и качественных показателей.

После апрельского военно-политического дефолта Армении ее верхушка в пылу раздраженности гневно обрушилась на страны, которые имели и продолжают доверительные военно-политические отношения с Баку. Одной из таких стран оказалась Белоруссия.

На абсурдные и абсолютно беспочвенные претензии Еревана Минск, конечно же, незамедлительно ответил. Инцидент прошел, но осадок в сердцах армян, все еще дает о себе знать. Об этом не могут не знать в Минске.

В своем зарубежном турне министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил Белоруссию, где имел встречу с президентом страны Александром Лукашенко.

Глава дружественной Азербайджану страны, как всегда, был конкретен и объективен в оценках и суждениях. Касательно военно-технического сотрудничества Минска и Баку, он выразил уникальную по своей сути мысль, напомнив, что «не хочет ни перед кем оправдываться», напомнив, что отношения двух стран не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Фактически это был не камень в огород Еревана, а, скорее, предупреждение, чтобы в Армении понимали и согласились, что божий дар и яичница – не одно и то же.

А.Лукашенко более чем откровенен во всем, что касается принципиальных вопросов. Подтекст его месседжа Сержу Саргсяну более чем ясен и прозрачен. Потому он подчеркивает, что «мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств». Яснее и доходчивее не скажешь.

В большой политике важно умение обращать себе на пользу практически все. Наиболее изобретательные акторы норовят взять дивиденды даже из неблагоприятных условий и поворотов. В этом смысле Баку и Минск показывают высокий пилотаж, что вызывает острую раздражительность в армянской элите. Но насколько разумно ненавидеть успешных, тогда как политические мужи Армении сами себе гадят? Отмахнувшись от целого ряда преимущественных статей и избрав наступательную позицию в отношении соседей, Армения – это проблема не только региона, но и сообщества. Она научилась по-своему удивлять и преподносить сюрпризы там, где напрашивается логика позитивного действия.

Как результат, Ереван лезет из кожи вон, чтобы спровоцировать региональную войну с вовлечением в нее России и Турции. В силу мании величия, а если синдром этот имеет место, то без психического расстройства не обходится, не только переоценивает собственные возможности, но и усугубляет без того непростое собственное положение.

Сто лет назад Карабах, Нахчыван, согласно не только предписаниям международных актов, но исторической логике, остались в составе Азербайджана. С тех пор много воды утекло в Куре и Араксе, многое изменилось, претерпели трансформации политические тренды и пристрастия. Неизменными остались армянская алчность и агрессивность. И когда страна, наплодившая столько проблем себе и другим, говорит, что «Нахчыван играет роль пробки в регионе, не дает ему раскрыться, обеспечивая изоляцию Армении», тут и в самом деле пахнет тяжелой психиатрией.

Региональные коммуникации свело не потому, что против соседей восстали нахчыванцы, а потому что настал период буйства у пещерных безземельных мракобесов, мечтающих о больших завоеваниях. Давно пора заняться лечением, чем ворошить анналы истории, выдавая их в перевернутом виде.

Тофик Аббасов, специально для Minval.az