Турция не намерена получать разрешение от США для задержания на территории республики каких-либо подозреваемых. Об этом, как сообщил телеканал NTV, заявил во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Турция является правовым государством, которое не нуждается в получении разрешения от США, чтобы кого-то задержать», — подчеркнул он. По словам Йылдырыма, «никаких привилегий для подозреваемых из числа сотрудников дипломатических миссии США в Турции не будет».

Премьер также напомнил, что в США до сих пор находится глава организации ФЕТО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. «Разве это укладывается в рамки отношений между союзниками?» — отметил глава кабинета министров.