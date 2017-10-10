Сильвестр Сталлоне официально возвращается на ринг с напарником по съёмочной площадке актёром Майклом Б. Джорданом. В сиквеле «Крид 2» звезда «Рокки» выступит в качестве режиссёра и продюсера. Об этом он сам сообщил в своём инстаграме, добавив что съёмки киноленты начнутся в 2018 году, передает Life.ru.

— Не терпится приступить к съёмкам и продюссированию невероятно талантливого Майкла Б. Джордана в «Крид 2» в следующем году… ещё один раунд! — написал Сталлоне под снимком.

«Крид 2» — предстоящий драматический фильм с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях, являющийся продолжением фильма «Крид: Наследие Рокки». В спин-оффе Джордан играет сына Аполло Крида — соперника и друга Рокки Бальбоа. Герой Сталлоне становится наставником молодого спортсмена.