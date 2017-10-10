Подорожание сливочного масла в Азербайджане поставило на повестку дня вопрос качества импортируемых в страну товаров. Как показывает опыт, во многих случаях снижение продаж в результате подорожания продукции вынуждает импортеров привозить более дешевые товары низкого качества.

Напомним, что недовольства в связи с резким подорожанием сливочного масла на прошлой неделе привели к тому, что импортеры выступили с заявлением. 7 самых крупных импортеров масла в стране дали объяснения общественности, в которых особенно привлекла внимание одна мысль. Так, предприниматели заявили, что «На сегодняшний день в магазинах потребителям предлагается ряд масел, привезенных из других стран, их цена составляет 12-13 манатов».

Согласно расследованию газеты «Ени Мусават», за указанную сумму продаются масла российского, белорусского и украинского происхождения. В информации Госкомстата отмечается, что в 2017 году из этих стран импортировались масла по цене 2-4 доллара за килограмм, хотя в этих странах оптовая цена сливочных масел высокого качества (72 и 82,5%) составляет не менее 5 долларов. Это ставит под сомнение качество масел, привезенных из этих стран.

Этот факт привлекает внимание к вопросу контроля качества импортируемых продовольственных товаров. Отметим, что вопрос контроля качества производимых в стране и импортируемых товаров является одним из приоритетных вопросов утвержденной в декабре прошлого года президентом Ильхамом Алиевым «Стратегическую дорожную карту относительно производства ипереработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике». Центр анализа экономических реформ и коммуникаций провел мониторинг исполнения предусмотренных в этом документе мероприятий за 6 месяцев текущего года. Как показал мониторинг, работы в направлении «формирования механизмов достижения надежному продовольственного обеспечения всех слоев общества» еще не начались.

По словам главы пресс-службы Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазиля Талыблы, все импортируемые товары, в том числе и продовольственные, проверяются на соответствие стандартам качества, принятым в Азербайджане и в мире, выдается соответствующий сертификат. Выдающие этот сертификат организации выбирает публичное юридическое лицо Центр аккредитации Азербайджана:

«Их список есть у нас на сайте. В лабораториях этих организаций проверяются товары, которые собираются импортировать, для выдачи сертификата соответствия. Если товар соответствует стандартам, то выдается сертификат и товар импортируется. На несоответствующие стандартам товары сертификат не выдается».

Как контролируется выход на рынок несоответствующих стандартам товаров низкого качества? Какие шаги предпринимаются для предотвращения этого?

По словам официального представителя, закон о запрете проверок субъектов предпринимательства все еще в силе:

«Поэтому мы не проводим плановые проверки на потребительском рынке. Мы проводим проверки только в случае конкретных обращений. Срок этого закона истекает в ноябре. Если он не будет продлен, мы восстановим плановые проверки. Даже если закон будет продлен, это не значит, что предприниматели могут привозить низкокачественные и опасные для здоровья граждан товары. Они должны достойно оценивать попадающую на них за это ответственность».

Напомним, что в результате внесенных изменений в решение Камбина №1853 от 4 марта 2016 года о «правилах декларирования провозимых через таможенную границу Азербайджана товаров и транспортных средств», уменьшено число документов требуемых на пограничных пропускных пунктах для операций по импорту и экспорту. Так, до внесения изменений для экспорта товаров у предпринимателей требовали фитосанитарный сертификат, сертификат качества, сертификат происхождения, а для импорта сертификат соответствия и сертификат происхождения. А теперь эти документы не требуются. Таким образом, при импорте товаров, которые должны быть сертифицированы, теперь не требуется сертификат соответствия.