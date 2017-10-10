Пакистан всегда решительно поддерживает Азербайджан. Об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Али Ализаде, сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

Посол передал Шахиду Хакану Аббаси поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания премьер-министром Пакистана.

Посол Азербайджана подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджану со стороны Пакистана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, высоко оценивается государством и народом Азербайджана.

Посол проинформировал о работе, проделанной в сфере визитов высокого уровня, подписанных документов, упрощения визового режима, последних проектах, реализованных с Пакистаном в торгово-экономической, энергетической сфере, сфере оборонной промышленности и др.

Со своей стороны пакистанский премьер попросил передать его приветствия главе Азербайджана, выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между странами, подчеркнул, что после визита Ильхама Алиева в Пакистан, состоявшегося в этом году, связи активизировались. Премьер-министр добавил, что существующий между странами товарооборот не соответствует существующему потенциалу, отметил проведение работы в этом направлении.

Шахид Хакан Аббаси добавил, что принципиальная позиция Пакистана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте неизменна, что Пакистан всегда решительно поддерживает Азербайджан, выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку, оказываемую в Кашмирском вопросе, информирует Тренд.