Художественные фильмы о герое Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилове и сыне имама Шамиля Джамалуддине снимут в России при поддержке Министерства культуры РФ и Московского кавказского клуба. Планируется, что в широком прокате картины появятся в начале 2019 года, сообщил ТАСС руководитель клуба Шамиль Джафаров на форуме «Российский Кавказ» в Грозном.

«Это будет широкий прокат, выделено целевое финансирование, фильмы высокобюджетные. Запуск производства уже начался, выбраны режиссеры, проходят кастинги. Съемки планируются на начало следующего года, я предпочел бы, чтобы мы снимали и в Чеченской республике и Дагестане, что-то будет сниматься в Санкт-Петербурге. Оптимистичный прогноз — прокат в конце 2018 года, но скорее всего, в начале 2019 года», — сказал он.

По словам Джафарова, Министерство культуры РФ поддержало в 2017 году производство обоих фильмов. «Один проект — это история сына имама Шамиля Джамалуддина (предварительное название «Аманат», — ред. ), историческая драма. Второй проект — «Высота 220″, о том, как героически сражался и погиб Ханпаша Нурадилов», — отметил руководитель клуба.

Оба фильма снимут режиссеры из Санкт-Петербурга — «Высоту 220» Леонид Пляскин, а фильм «Аманат» — Антон Сиверс. Планируется, что съемки будут проходить в Дагестане, Чечне, Санкт-Петербурге.

Ханпаша Нурадилов — Герой Советского Союза, уничтоживший свыше 920 фашистских захватчиков, погиб в сентябре 1942 года в ходе Сталинградской битвы. Сын имама Шамиля Джамалуддин был выдан своим отцом в качестве аманата (заложника) в знак преданности России.

«Восстановление пантеона таких героев, как Ханпаша, — это дополнительный импульс духовно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Я искренне надеюсь, что мы будем продолжать делать национальное кино, кино о кавказцах», — отметил на форуме Джафаров.