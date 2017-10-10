Открывшаяся после капитального ремонта 15 сентября школа-лицей № 20 имени Арифа Гусейнзаде присоединилась к проекту «Məktəblinin dostu» («Друг школьника»).

«Таким образом, на сегодняшний день, проект охватывает уже 31 бакинскую школу. Так как площадь школы-лицея очень большая, в ней работают 12 сотрудников «Məktəblinin dostu», — сказал руководитель проекта Рустам Агаев, на открытии международной выставки «Образования», которая проходила в Баку 6-8 октября.

Он отметил, что пилотный проект «Məktəblinin dostu» был запущен с декабря 2016 года в 30 школах Баку по инициативе Министерства образования и службы «ASAN xidmət». Основной целью проекта является увеличение доверия к школе, обеспечение безопасности детей в случае ЧП и насилия в школе, выступление в борьбе против вредных привычек, а также внеклассное развитие учеников.

«Несмотря на то, что проект функционирует не так давно, за 9 месяцев работы, сотрудникам «Məktəblinin dostu» удалось на 80 процентов искоренить курение в школах проекта. Мы активно боремся с вредными привычками среди подростков и в связи с этим проводим необходимые работы не только с самими учениками, но и с родителями. Также cсвоевременно оказав первую медицинскую помощь, сотрудники проекта спасли две жизни – ученицы и учителя», — добавил Р.Агаев.

По его словам, наряду с этим, для того чтобы насытить досуг учащихся полезными занятиями, в рамках проекта периодически организуются различные конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры, турниры, флешмобы, мероприятия по повышению патриотического духа. Благодаря таким мероприятиям устанавливается тесная связь между школами, подключенными к проекту, их педагогами, учащимися и родителями.

В рамках проекта «Məktəblinin dostu» функционирует также психологический центр. Если «Друзья школьников» в процессе общения с учениками выявляют в них определенные проблемы, они связываются с их родителями, информируют о существовании такой службы, которая совершенно бесплатно проводит с детьми психологические беседы, и после того, как родитель дает согласие, отправляют ребенка туда. В центре работают три психолога, получившие специальное образование в МГУ. Их деятельность состоит из трех основных направлений – проведение психологической диагностики, проведение психологического консультирования и просвещение родителей на тему того, как правильно обращаться с детьми в той или иной ситуации, а также непосредственно оказание помощи в решении проблем. Психологи также помогают подросткам определиться с выбором будущей профессии, учитывая личные интересы, способности и потребности ребенка, — добавил Р.Агаев.

Эмилия Аббасова