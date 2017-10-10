Активист «Антиоккупационного движения Грузии» Онисе Гергедава сорвал с фасада главного здания Тбилисской консерватории, а затем демонстративно порвал государственный флаг России, который был вывешен вместе с флагами других стран – участниц международного музыкального конкурса. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Большинство местных пользователей социальных сетей поддержали акцию активиста «Антиоккупационного движения». Власти никак не отреагировали на акцию у здания консерватории. Гергедава взобрался на фронтон здания Тбилисской консерватории по приставной лестнице, которую он принес с собой.

Сотрудники консерватории пытались ему помешать, даже убрали лестницу и просили «не смешивать искусство с политикой». Однако Гергедава был непреклонен: он прокричал несколько фраз о «позорном поведении» тех, кто установил флаг России на государственном здании.

Один из прохожих снял произошедшее на видео и опубликовал в социальной сети. Большинство комментаторов поддержали поступок Гергедавы, ссылаясь на то, что в Грузии приветствуют российских туристов и музыкантов, но флаг является символом государства, «оккупировавшего два региона Грузии – Абхазию и Южную Осетию».