Очередной страшный случай проявления бесчеловечной жестокости произошел накануне в Ереване. Житель одного из столичных районов «развлекался» отстрелом бездомных котят.

Как передают армянские СМИ, об истекающем кровью раненном малыше зоозащитникам сообщили неравнодушные люди. Котенку была проведена операция, однако пока неясно, сможет ли малышка ходить, так как пуля задела позвоночник.

Страшный инцидент произошел в районе ереванской улицы Пароняна. Есть предположение, кто именно стрелял и почему. «По словам очевидцев, раздался какой-то звук и котенок упал с крыши. По соседству проживает мужчина, который разводит голубей», — отметили зоозащитники, предположив, что мужчина вполне мог попытаться убить котенка, считая, что тот представляет угрозу голубям.