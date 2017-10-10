Как передает Lenta.ru, кинематографист сообщил об этом в комментариях к статье издания Vanity Fair. Заметка, опубликованная в мае, посвящена разбору названия фильма. В ней журналисты попросили Джонсона объяснить, кто из персонажей — последний джедай, однако тогда он отказался прямо отвечать на вопрос.