Делегация, возглавляемая Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила Военную академию Республики Беларусь.

Как сообщается на сайте Минобороны, Закиру Гасанову был представлен брифинг о структуре, деятельности и основных задачах академии. Ознакомившейся с различными оперативно-тактическими и стратегическими факультетами военного учебного заведения делегации были продемонстрированы вооружение, военная техника и другие боевые средства, а также была представлена обзорная информация об их назначении.