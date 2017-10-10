Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Прага-АСТ», которое владеет московским рестораном «Прага» и входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, передает РИА Новости.

Суд открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода. Суд утвердил конкурсным управляющим Павла Лесникова, который до этого был временным управляющим. Отчет управляющего о ходе банкротства назначен на 20 марта.

Процедуру наблюдения в ООО «Прага-АСТ» столичный арбитраж ввел в апреле по заявлению БМ-Банка (входит в группу ВТБ). Тогда суд включил в реестр требований кредиторов компании Исмаилова задолженность перед банком в размере более 19,9 миллиарда рублей.