Перспективы развития военно-технического сотрудничества Беларуси и Азербайджана обсудил глава страны Александр Лукашенко с азербайджанским министром обороны. Эксперты считают, что подобное сотрудничество получит развитие, в том числе и за счет высокого качества белорусского вооружения.

«Беларусь много сделала для укрепления систем азербайджанской противовоздушной обороны, предприняв модернизацию всех систем ПВО, в частности С200, С125, зенитно-воздушного комплекса «Бук» МБ. В последнем участвовали и Украина (поставила радары), и Россия (ракеты)». Об этом, как сообщает «Минвал», рассказал белорусскому изданию БДГ военный эксперт Александр Алесин.

Кроме того, белорусы могут поставлять в Азербайджан средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигнала боеголовок, беспилотники, возможно, и ударные, а также колесные базы, тягачи, оптические прицелы, средства связи (где у белорусов есть значительные достижения) и проч. В Азербайджане уже сейчас, добавил Алесин, идет сборка белорусских военных автомобилей (МАЗ 6317 и МАЗ 5317), и это сотрудничество предполагается расширить.

«Ранее мы поставляли в Азербайджан значительное количество бронетанковой техники. Теперь может возникнуть необходимость в ее модернизации», — предположил эксперт.

Алесин рассказал, что, возможно, что Беларусь предложила Азербайджану поставки реактивную систему залпового огня «Полонез». «Россия поставила «Исандер Э» Армении с дальностью стрельбы до 280 км, и для поддержания равновесия я не исключаю, что Беларусь могла поставить «Полонезы» с 200 км Азербайджану», — пояснил военный эксперт.

В таком случае, уверен он, эти поставки были согласованы с Российской Федерацией, которая выполняет в регионе роль «смотрящего», «следит, чтобы у обоих государств был баланс, чтобы ни одно из них не получило явного преимущества и не решило вопрос Нагорного Карабаха военным путем».

«Перспективы военного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном — довольно большие. Белорусское вооружение показало себя с хорошей стороны Азербайджану, и там готовы продолжить сотрудничество», — заключил Александр Алесин.