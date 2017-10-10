На 83-м году жизни в Москве умер целитель Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!», — написал он.

Чумак — советский и российский телевизионный деятель, называл себя целителем и экстрасенсом, является автором нескольких книг, информирует Газета.ру.

С 1965 года он работал на телевидении. Экстрасенсорные способности, по его воспоминаниям, проявились у него внезапно, во время подготовки разоблачительных статей о шарлатанах-целителях. После тележурналистики он ушел из СМИ и в 1983 году оказался в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (Академия педагогических наук, сейчас — Российская академия образования).