В Шекинском районе сотрудник полиции совершил суицид.

Как передает АПА, 9 октября вечером тело жителя поселка Туран Алиева Хасрата Фахраддин оглу (1978 г.р.) было обнаружено в подвешенном состоянии его близкими в доме, в котором он проживал. Причины суицида отца четырех детей Х.Алиева пока неизвестны.

Согласно информации, сержант Хасрат Алиев работал в отделении полиции села Сарыджа Шекинского района.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.