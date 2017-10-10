О чем проговорился в Ереване Сергей Глазьев?

В конце восьмидесятых, когда уже СССР доживал свои последние месяцы и годы, но об этом еще многие не догадывались, смелый и суперпопулярный журнал «Огонек» опубликовал коротенькую подборку всего-то из двух заметок. Обе принадлежали перу некоего литературного критика, в обеих речь шла о творчестве Набокова. Но в одной, опубликованной еще в глубоко «застойные» годы, критик поносил Набокова последними словами, а в другой пел ему дифирамбы и выражал бурную радость,что теперь к читателям возвращаются такие писатели и их произведения, без сомнения, составляющие «золотой фонд» не только русской, но и мировой литературы.

Это был весьма наглядный, но далеко не последний пример, как некоторые особо бойкие персоны успевают «переобуться в пируэте». Уже потом будут «воцерковленные» бывшие комсомольские секретари, Владимир Соловьев, который за несколько месяцев до аннексии Крыма уверял, что России этого делать ни в коем случае не следует, многократные переходы из друзей во враги Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа…

На этом фоне биография советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева — не более чем мелкие детские шалости. Ну подумаешь, входил в неформальную группу «молодых реформаторов», ну и что с того, что в «команде» Егора Гайдара занимал пост первого зама Председателя Комитета внешнеэкономических связей РФ и был даже министром внешнеэкономических связей России, а сегодня заделался завзятым «державником» и членом «команды» Владимира Путина? Пересмотрел взгляды, с кем не бывает…

Но теперь господин Глазьев попал в новости по совсем другому поводу. Он ни много ни мало анонсировал…вступление Азербайджана в Евразийский союз.

«Евразийство по Глазьеву»: мечты и реальность

Напомним: выступая на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума в Ереване, советник Путина весьма прозрачно намекнул на скорое вступление в ЕАЭС Азербайджана. Правда, четкого и недвусмысленного заявления в стиле «Вчера Азербайджан обратился с официальной просьбой принять его в ЕАЭС», чтобы завтра надо было выступать с опровержениями или требовать доказательств, как бы не прозвучало. Но вот намеков и почвы для двойного толкования — хоть отбавляй.

По словам господина Глазьева, вступить в ЕАЭС Азербайджан может только с согласия Армении. «Евразийский экономический союз открыт для всех участников, но решение в данном случае зависит от Армении, так как оно принимается на консенсусной основе», — отметил он, добавив, что «Армения, как член ЕАЭС, может воспользоваться правом вето». Заодно добавил: дескать, заявления о том, что ЕАЭС — это попытка воссоздать СССР — глупость, которую впервые произнесла бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. По мнению советника, такой «аргумент» должен был сразу убедить всех и во всем. Затем последовали ответы на вопросы, и тут уже Глазьев обозначил главный «месседж», адресованный Баку. По его словам, расширение Евразийского экономического союза и интеграция всего Кавказа в Союз поможет решению трудных политических вопросов, в том числе карабахского конфликта. «Расширение ЕАЭС – естественный процесс. Мы вместе строили российскую империю, советскую и вполне можем вместе строить свое будущее на ближайшие сто лет», — разливался соловьем Глазьев, нечаянно «обнуляя» свои же прежние заверения, что ЕАЭС — это никакая не реинкарнация Российской Империи и СССР. Затем спохватился: «Это добровольное объединение, не принуждение в отличие от Европейского союза. Если бы не американское вмешательство во внутренние дела Украины и не реинкарнация нацизма на Украине при помощи агентов ЦРУ, то Украина была бы сейчас в Евразийском союзе и имела бы не минус 30% ВВП, а плюс 10% ВВП». Кого загоняли в Европейский союз силой, уточнять не стал, зато добавил: «То же самое касается Кавказа. Если мы хотим на Кавказе иметь мир, взаимопомощь, выгодные отношения, сотрудничество, которые позволят снять и политические проблемы, то нам надо весь Кавказ интегрировать в Евразийский экономический союз». Вот так просто: как Азербайджан и Грузия вступят в ЕАЭС, так сразу все конфликты в одночасье исчезнут. Когда кто-то из журналистов поинтересовался, имеет ли он в виду карабахский конфликт, С.Глазьев ответил: «В том числе». По версии советника Путина, он «уверен, что если мы сформируем единое экономическое пространство, то у нас между предприятиями, между людьми возникнет долгосрочное сотрудничество, наши деловые круги делают совместный бизнес, у нас начнёт укрепляться взаимное доверие, экономика начнет идти впереди политики. Если экономика начинает идти впереди политики, возникают дополнительные возможности для решения казалось неразрешимых политических проблем. ЕАЭС значит по меньшей мере снятие таможенных границ. Чем меньше будет у нас границ, тем больше будет возможностей для работы».

По совести говоря, это заявление господина Глазьева дает изрядную информацию к размышлению, как бы это поделикатнее сказать, о качестве и интеллектуальном потенциале советников президента РФ. Потому что если за международную интеграцию в этой команде отвечает субъект, который, во-первых, заявляет, что украинский Майдан — это «происки ЦРУ», а во-вторых, на полном серьезе доказывает, что в Европейский союз страны вступали по принуждению, а вот в Евразийский — ни-ни, то тут уже без комментариев.

Настоящим апофеозом, впрочем, стало заявление Глазьева, что Азербайджану, дескать, надо еще постараться, чтобы на его членство в ЕАЭС согласилась Армения. Которая, добавим от себя, вполне могла бы потребовать от Баку, чтобы Нагорный Карабах вступал в тот же ЕАЭС как «самостоятельная единица» или чтобы ей «компенсировали ущерб от блокады»: в международном суде такое не «прокатит», но вот в евразийском пространстве вполне может. И особую пикантность этой «евразийской дипломатии» придает такое обстоятельство: в то время, когда господин Глазьев советовал Баку «задобрить» Ереван, чтобы там согласились на вступление Азербайджана в ЕАЭС, в Баку ни с какой просьбой о членстве в этой организации к Москве не обращались.

«Бесплатные завтраки» и «универсальные рецепты», которых не бывает

Здесь необходимо пояснение. Выражение «бесплатных завтраков не бывает» успело уже набить мозоли на ушах, но от этого не стало менее справедливым. Вступление в любой союз предполагает не только преференции, но и обязательства. К примеру, сегодня в той же Швеции, размышляя, стоит ли стране вступить в НАТО, прикидывают: да, если вступим, нас в случае нападения будут защищать все партнеры, но если завтра нападут, скажем, на Польшу или Латвию, то уже воевать за них придется в том числе и нам. Те же законы действуют и в экономических союзах, членство в которых предполагает и плюсы, и минусы. А уже их сумма показывает, выгодно ли конкретной стране вступать в такой союз или нет. И если «бесплатных завтраков» в экономике, тем более во внешнеэкономической деятельности, не бывает, то универсальных интеграционных рецептов здесь нет тем более.

Так или иначе, в те годы, когда словосочетание «Евразийский союз» только начало входить в политический лексикон, и Москва предложила странам постсоветского пространства подумать о членстве в новом интеграционном объединении, куда более реально, чем аморфное СНГ, в Баку сразу обозначили, что к этой идее отнеслись достаточно прохладно. Наша страна вообще не торопится вступать в какие-либо союзы и сообщества, где ограничивается государственный суверенитет и создаются наднациональные органы. Для Азербайджана по понятным причинам не имел принципиального значения главный «козырь» ЕАЭС — нефть и газ по внутрироссийским ценам. Существенно ограниченными оказывались и суверенитет страны, и связи с куда более привлекательными экономически странами Европы, и многое другое. Наконец, есть и такая сторона вопроса, как общеполитический вектор: если Россия дарит Армении оружие и создает с ней объединенные группировки войск, то Азербайджану стремиться в «российский фарватер» вряд ли стоит. Так что в нынешней ситуации вступление в ЕАЭС Азербайджан не рассматривает. Тем более что на фоне санкций, введенных против РФ, «евразийская идея» понятным образом теряет привлекательность.

«Разводка» по-евразийски

Строго говоря, о вступлении Азербайджана в Евразийский союз российские официальные лица заговаривали и раньше, после чего следовал громкий шум и тихое опровержение: не так поняли, журналисты немного напутали и вообще «вырвали из контекста». Но разница в том, что Глазьев открыто увязал вступление в ЕАЭС и Карабах.

Оставим в стороне морально-этическую сторону вопроса и не будем спрашивать, означает ли это, что Карабах и прочие такого рода конфликты — способ России наказывать новые независимые государства за «непослушание». После Крыма и Донбасса сомнений на этот счет уже не осталось. Но…что именно в карабахском преломлении пообещала Москва в ответ на вступление Азербайджана в ЕАЭС?

Можно, конечно, выстроить с десяток прогнозов, что Кремль отправляет Азербайджану некий «месседж», что Москва намекает на освобождение аж пяти районов, в точности по «плану Лаврова», если страна вступит в ЕАЭС, и т.д. и т.п. Но, как бы ни хотелось сторонникам пророссийского курса выискать в заявлении путинского советника некие многообещающие нотки, их там, к превеликому сожалению, нет. Ни о каких «пяти» или «семи» районах Глазьев на евразийском форуме не говорил, и не только потому, что аудитория была для этого не самой подходящей. Просто советник Путина весьма четко дал понять, что урегулирование конфликта в его понимании — это «растворение» Азербайджана и Армении, а желательно еще и Грузии, в общем «евразийском» пространстве без границ и таможенных барьеров. Никаких четких гарантий вывода войск, освобождения оккупированных земель и возвращения беженцев в глазьевском «спиче» не содержалось. Так что в экспертном сообществе могут строить версии и предположения, какие тут могут быть закулисные договоренности, но, во-первых, простите за напоминание прописных истин, у заявления советника президента, с одной стороны, и выкладок комментаторов, с другой, «политический вес» не совпадает. А во-вторых, именно такой, с позволения сказать, «план урегулирования» полностью соответствует заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который еще в апреле минувшего года в интервью Сергею Брилеву в Баку прямо дал понять: Россия считает, что пусть пройдет два, три, четыре поколения, и только потом можно что-то предпринимать. Так что вступать в промосковский союз, где уже наличествует Армения, нашей стране Глазьев предлагал в обмен на невнятные и туманные обещания в стиле хита Верки Сердючки «Все будет хорошо».

Только вот Андрей Данилко в образе Сердючки, представляя Украину на Евровидении-2007, исполнял песню Dancing lasha tumbai, в припеве которой слишком многие услышали «Раша, гудбай!» И евразийский «месседж» по крайней мере в том виде, в каком его изложил господин Глазьев, трудно даже рассматривать всерьез. Наконец, напомним и такое неудобное обстоятельство: конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в то время, пока и Азербайджан, и Армения были республиками в составе СССР. Москве тогда ничего не мешало предпринять реальные шаги по его урегулированию. Но вместо того, чтобы гасить конфликты, Кремль и тогда, и теперь предпочитает играть на них. И самое главное, пребывает в полной уверенности, что «на местах» этого то ли не заметят, то ли не посмеют обозначить вслух.

«Интеграционная дипломатия»в кремлевском исполнении

Другое дело, что вряд ли у господина Глазьева, который излагал все это вполне официально, под диктофоны и на камеры, «поскользнулся язык». Просто это один из примеров, как сегодня строится российская дипломатия на постсоветском пространстве, а в особенности ее «интеграционный» компонент. А вот для того, чтобы понять, что именно стояло за этим, подберем самый мягкий эвфемизм, непродуманным заявлением Глазьева в Ереване, надо вспомнить еще об одном событии: в Тбилиси прошла встреча глав МИД стран — членов ГУАМ. Где министр иностранных дел Украины Павел Климкин, напомним, назвал Россию общей угрозой для Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. На 72-й серии Генассамблеи ООН, напомним от себя, прошла встреча в формате ГУАМ — США.

«В этом документе еще раз заявляется о приверженности США суверенитету и территориальной целостности стран-членов ГУАМ в соответствии с Хельсинкским заключительным актом. Также выражена обеспокоенность в связи с угрозой применения силы, которой подвергаются страны-члены ГУАМ» — напоминал МИД Азербайджана.

Понятно и другое. Появившийся на политическом пространстве 20 лет назад ГУАМ с самого начала представлял собой этакий «клуб несогласных» в СНГ. Но точно так же понятно и другое: ключевую роль в становлении ГУАМ в его нынешнем виде сыграла азербайджанская нефть, точнее, ее независимый экспорт, который резко снизил для России возможности «нефтяного шантажа» непокорных стран постсоветского пространства.

Сегодня ставки еще выше. Азербайджан и в годы существования СССР отстегивал в общесоюзную «копилку» значительно больше, чем получал из нее, и такая «прибыльная» страна в ЕАЭС точно не помешает. Но даже не это главное. К явному неудовольствию Кремля, Азербайджан реализует проект Южного газового коридора, который подрывает монополию РФ на газовом рынке Европы и снижает ее возможности использовать поставки газа как средство политического давления и шантажа. «Переподписан» Контракт века на разработку «Азери-Чираг-Гюнешли». Регулярно проходят вуоеные учения Азербайджана, Грузии и Турции. Через нашу страну не контролируемый Россией выход на рынки Европы получают страны Центральной Азии, неважно, идет ли речь о нефти, газе или хлопке: есть и трубопроводы, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и паромная переправа на Каспии, и новый порт в поселке Алят. Сказать, что все это меняет расстановку сил не в пользу Кремля — ничего не сказать. Излишне напоминать: восстановив прежний контроль над Азербайджаном, Москва могла бы без труда это все «обнулить». Оставался сущий пустяк: затащить Азербайджан в ЕАЭС. И, судя по всему, в московских кабинетах решили, что именно теперь для этого наступил самый удачный момент. Очередная «околоправозащитная» кампания, как полагают в Кремле, надежно рассорила Азербайджан с Западом. Россия демонстративно накачивает оружием Армению, проводит на ее территории совместные учения. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заверяет любимый «форпост»: в случае чего, Армению «прикроют».

«Все мы знаем о боли и проблеме Армении, о существующем конфликте. Силы ОДКБ, в соответствии с уставом организации, рассчитаны на защиту суверенитета и территориальной целостности членов организации», — цитирует его ереванский «Спутник». Правда, при чем Карабах, а при чем территориальная целостность и суверенитет Армении, не пояснил, рассудив, что и без этого «всем все должно быть понятно». И вот на этом фоне Глазьев, пребывая в полной уверенности, что у Азербайджана-де не осталось других вариантов, кроме вступления в ЕАЭС, взял и брякнул с трибуны, что для Баку «евразийская интеграция» будет строиться исключительно в интересах и с учетом всех капризов Еревана. Конечно, можно предположить, что таким образом Глазьев «успокаивал» форпост, только вот это его заявление полностью укладывается в приоритеты той политики, которую вел на Южном Кавказе Кремль и в советские, и в постсоветские годы. Так что Глазьев не оговорился — он ПРОГОВОРИЛСЯ. Только вот при этом не учел, что на дворе уже не конец восьмидесятых и даже не начало девяностых. И вести политику на азербайджанском треке, исходя из интересов своего «любимого форпоста» в лице Армении, уже не получится. Словом, если господин Глазьев советует Азербайджану ради вступления в ЕАЭС «искать взаимопонимания» с Арменией, в то время как наша страна с такой просьбой не обращалась вообще, то это уже хороший повод вспомнить старую азербайджанскую поговорку: «В доме у невесты свадьба, в доме жениха ничего не знают» — Qiz evində toydu, beyin xeberi yox. И напомнить одно обстоятельство: если «экономика идет впереди политики», это, конечно, хорошо. Только вот куда хуже, если язык бежит впереди мыслей и фактов. И совсем не в ту сторону, куда развиваются основные политические тренды региона.

Нурани, специально для Minval.az