Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии.
Как передает РИА Новости, об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
По данным телеканала, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается. Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эту информацию.
Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии. Так, в конце июля в окрестностях Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. В мае ПВО сбили выпущенную хуситами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда.