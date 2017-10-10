Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается. Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эту информацию.

Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии. Так, в конце июля в окрестностях Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. В мае ПВО сбили выпущенную хуситами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда.