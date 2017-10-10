Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о задержании члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова, который подозревается в попытках организации захвата власти в республике после президентских выборов, которые пройдут 15 октября, передает РИА Новости.

«Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц, с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Аспеков, имея контакты с лидером политической партии «Кыргызстан», депутатом парламента страны Канатбеком Исаевым, который был задержан в Бишкеке неделю назад, и отдельными сторонниками партии «Республика», предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента.

Отмечается, что ГСУ ГКНБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к массовым беспорядкам» и «приготовление к насильственному захвату власти» уголовного кодекса Киргизии.