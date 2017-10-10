Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем генерального секретаря ЕС, директором Европейской службы внешних действий Жан-Кристофом Беллардом. Об этом пишет «Тренд» со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о ходе переговоров по проекту соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, а также о развитии сотрудничества.

Мамедъяров отметил, что новое соглашение охватывает политический, экономический, торговый, транспортный, энергетический, гуманитарный и другие сферы, а также то, что Азербайджан создал важную рамку для всестороннего развития связей. Стороны также отметили успешное продолжение переговоров по соглашению открытое небо между ЕС и Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены визит в Азербайджан делегации во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы Европейского Союза, прием этой делегации главой государства и проведенные широкие обсуждения, а также было отмечено, что этот визит внесет важный вклад в развитие диалога между ЕС и Азербайджаном.

Эльмар Мамедъяров проинформировав собеседника о процессе переговоров, проводимых по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметил, что для скорейшего урегулирования конфликта и изменения неприемлемого статус-кво армянские войска должны быть выведены их оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг актуальных вопросов международной повестки, а также о предстоящем саммите Восточного партнерства.