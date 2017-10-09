Знаменитую песню из репертуара народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» азербайджанский исполнитель Мурад Садых исполнил в новой аранжировке и посвятил ее 35-летию творческой деятельности певицы.

Как сообщил Sputnik Азербайджан певец, впервые он услышал эту композицию, будучи еще маленьким ребенком, потому что у них дома родители все время слушали ее.

«Алла Пугачева – живая легенда, и я всегда преклоняюсь перед ее творчеством. Эту песню я исполнял многократно, а в этот раз решил немного изменить и исполнить в новом формате», — сказал Садых.

Напомним, что Алла Пугачева последний раз была в Баку летом, чтобы выступить на своем юбилейном концерте, который прошел в рамках международного музыкального проекта «Жара».