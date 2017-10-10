Президент Финляндии, 69-летний Саули Нийнисте, и его супруга, 40-летняя Йенни Хаукио, ждут ребенка. Об этом сообщает ГОРДОН со ссылкой на сайт канцелярии президента.

«Если все пойдет по плану, то в нашей семье ожидается прибавление в феврале 2018 года. Мы в течение многих лет надеялись, что у нас будет ребенок. За эти годы мы сталкивались со многими трудностями. Поэтому на ранних сроках беременности мы испытывали не только счастье, но и переживания», – пишут Нийнисте и Хаукио в пресс-релизе канцелярии.

Нийнисте и Хаукио вступили в брак 3 января 2009 года.

У Нийнисте двое детей от первого брака. Хаукио ожидает первенца.

Первая жена финского президента погибла в ДТП в 1995 году.

Агентство Yle отмечает, что ни у одного главы государства в истории Финляндии не рождался ребенок во время исполнения им президентских полномочий.