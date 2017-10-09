В этом году тысячи семей будут обеспечены новыми домами, квартирами, этот процесс будет продолжен и в следующем году. Об этом, в частности, сказал в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Как пишет «Тренд», глава государства отметил, что в течение девяти месяцев и в Баку, и в регионах успешно шел процесс создания новых рабочих мест.

«В этот период было создано 226 тысяч новых рабочих мест, из которых 171 тысяча – постоянные рабочие места. А это позволяет удерживать безработицу на низком уровне. Этот процесс должен быть постоянным. Потому что наше население растет, и в таком случае мы постоянно должны думать о создании новых рабочих мест. За 9 месяцев были успешно реализованы основные инфраструктурные проекты. Проложено более семисот километров линий питьевой воды, газификация в нашей стране находится на уровне 93 процентов, и этот процесс продолжается. Это сам по себе прекрасный показатель. Улучшается обеспечение электроэнергией, строятся новые подстанции, проводятся электрические линии. Решаются мелиоративные вопросы. В начале года была поставлена цель – установить в этом году современные оросительные системы на 150 тысячах гектаров земель, которые до сегодняшнего дня не орошались, либо же орошались слабо. Уверен, что до конца года мы достигнем этой цифры. По предоставленной мне информации, с начала этого года на более чем 50 тысячах гектарах земель были проведены мелиоративные мероприятия, обеспечена оросительная вода. В течение оставшихся двух с половиной месяцев все работы должны быть завершены. Успешная реализация наших инфраструктурных проектов придает импульс общему экономическому развитию, развитию регионов. Конечно, в предстоящие годы мы должны полностью реализовать инфраструктурные проекты, которые не сумели осуществить до сегодняшнего дня», — сказал президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что успешно проводится политика Азербайджана, связанная с социальной инфраструктурой.

«С начала этого года было построено, отремонтировано около 100 школ. Этот процесс продолжается. Построены и отремонтированы двадцать семь медицинских объектов. Успешно реализуются другие социальные инфраструктурные проекты. Проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. В этом году произошло историческое событие. Восстановлено село Джоджуг Мерджанлы, сейчас там закладывается новый поселок, состоялось открытие поселка из 50 домов, идет процесс строительства еще 100 домов. Построены школа, мечеть, строится медицинский центр. Там решаются многие вопросы, связанные с рабочими местами. Реконструкция, восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое событие», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что одновременно решаются и другие вопросы, вопросы, связанные с переселенцами.

«Широкий размах получили строительные работы в Баку, Сумгайыте, других регионах. В этом году тысячи семей будут обеспечены новыми домами, квартирами, этот процесс будет продолжен и в следующем году. Пока у нас много переселенцев, живущих в тяжелых условиях. Государство делает все возможное, чтобы этот вопрос поскорее был решен. Вы знаете, что более 250 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены государством домами, квартирами», — сказал президент Ильхам Алиев.