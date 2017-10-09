Подготовлены предложения по решению проблем с дорожными заторами в Баку.

Как передает АПА, об этом сказал генеральный директор Бакинского Транспортного Агентства Вюсал Керимли, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, в связи с этим проведены соответствующие исследование, в том числе на научно-техническом уровне.

«Разработаны не требующие крупных инвестиций проекты для решения проблемы дорожных заторов на основных транспортных артериях столицы, в том числе на Тбилисском проспекте, улицах Шарифзаде, Тебриз, на кругу 3 микрорайона и «20 января» и т.д. Также подготовлены предложения по строительству в городе 17 надземных пешеходных переходов», сказал В.Керимли.