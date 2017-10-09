Президент РФ Владимир Путин 11 октября в Сочи примет участие в заседании совета глав стран СНГ, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

«Что касается СНГ, то свое участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Киргизия будет представлена на уровне премьер министра, поскольку президент Атамбаев занят активной подготовкой выборов президентских, которые пройдут 15 октября», — отметил Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.