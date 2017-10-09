Каждый участник ОДКБ решает какие-то свои задачи. Об этом заявил военный эксперт Аркадий Григорян, комментируя по просьбе корреспондента Новости Армении – NEWS.am заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанное на встрече с министром обороны Азербайджана.

«Не секрет, что между участниками организации нередко проявляются глубокие противоречия, и каждый член организации преследует собственные цели. В отношении союзников демонстрируется противоречащая их интересам позиция», — отметил эксперт, напомнив, что ранее глава государства отметил, что некоторые союзники демонстрируют точку зрения, непонятную для партнеров.