Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии не смогла выбрать во втором туре нового главу ассамблеи, сообщает РИА Новости.

Исполняющий обязанности главы ПАСЕ Роджер Гейл заявил, ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.

«Мы завтра с утра проведем дальнейший тур голосования», — заявил он, отметив, что в нём для победы достаточно простого большинства.