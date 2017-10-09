Исполняющий обязанности главы ПАСЕ Роджер Гейл заявил, ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.
«Мы завтра с утра проведем дальнейший тур голосования», — заявил он, отметив, что в нём для победы достаточно простого большинства.
Исполняющий обязанности главы ПАСЕ Роджер Гейл заявил, ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.
«Мы завтра с утра проведем дальнейший тур голосования», — заявил он, отметив, что в нём для победы достаточно простого большинства.
Дата: 2017/10/09 21:45
Раздел: Мир
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