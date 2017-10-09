Задержка с реализацией Стратегических дорожных карт должна быть устранена. Об этом, в частности, сказал в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что в связи с исполнением Стратегических дорожных карт проводится мониторинг.

«Мне доложили о результатах мониторинга. Мониторинг показывает, что в некоторых случаях осуществление предусмотренных мероприятий задерживается. Этого допускать нельзя. Перед всеми государственными структурами была поставлена задача. Каждая госструктура знает что делать. Поэтому в некоторых структурах Стратегические дорожные карты исполнены на 50, 70 процентов, а в некоторых — на 10, 15. Необходимо потребовать объяснения этого. Я даю указание, чтобы структуры, допустившие задержку, в скором времени создали перелом в работе. В целом принятие и объявление Стратегических дорожных карте является серьезной реформой — предусмотрены 164 приоритета и 683 мероприятия. Все они должны найти свое решение до 2020 года», — сказал президент Азербайджана.

По его словам, результаты мониторинга должны быть проанализированы в связи с этим вопросом, и структуры, допустившие недостатки, должны в скором времени их исправить.

«Мне периодически будет предоставляться информация. Задержка должна быть устранена. Соответствующие государственные структуры должны сделать выводы», — сказал глава государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым строительство, как минимум, трех крупных логистических центров в республике, сообщает сайт главы государства.

«Считаю, что нам в будущем необходимы, как минимум, три крупных логистических центра – в центральной, северной и южной зонах», — подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

Президент обратился к предпринимателям с приглашением принять участие в этой работе.

«Государство окажет свою поддержку, выделит кредиты, организует всю необходимую инфраструктуру. Потому что это обязательно для развития имеющегося у нас большого экспортного потенциала», — сказал он.

Глава государства отметил начало строительства региональных логистических центров.

«Мы уже несколько лет успешно решаем вопросы, связанные с холодильными хранилищами, пшеничными хранилищами, логистикой. Можно сказать, что этот вопрос решен во всех регионах», — подчеркнул И.Алиев.

По его словам, настало время создания логистических центров, способных обеспечить крупные экспортные объемы.

«Раньше мы ориентировались, в большей степени, на сохранность, хранение и обеспечение продукцией внутренних потребностей. Однако наши экспортные возможности увеличатся, и в этом случае необходимо строить крупные логистические центры», — сказал глава государства, слова которого цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что самый крупный логистический центр в регионе построен в Шамкирском районе.

Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжит закупки сельскохозяйственной техники.

«Считаю, что в этом году установлен рекорд по закупкам сельскохозяйственной техники. До заседания мне было сказано, что в этом году в страну завезено более 8 тыс. единиц техники. Но мы должны были в этом году завезти 10 тыс. единиц техники. Наверное, остальная часть будет завезена до конца года», — сказал И.Алиев.

Президент отметил, что государство закупит специальную технику для развития некоторых сфер сельского хозяйства.