Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.
По его словам, никаких проблем с финансированием нет: «Бюджетные показатели хорошие, бюджет выполняется. В будущем году на программу должно быть выделено достаточно средств, чтобы реализовать инфраструктурные проекты и другие важные задачи. Бюджет на будущий год должен быть больше бюджета на этот год. Для этого есть все возможности. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время».
Также президент страны заявил, что этот год был рекордным по закупкам сельхозтехники. В этом году было завезено 8 тыс. единиц техники».
По его словам, всего в этом году должно быть завезено 10 тыс. единиц сельхозтехники. «Когда я бываю в регионах, мне не поступает жалоб о сельхозтехнике. Мы, можно сказать, решили этот вопрос. Но конечно закупка сельхозтехники будет продолжаться».