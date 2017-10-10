Вануату, островное государство в Океании, предлагает приобрести гражданство за 44 биткоина.

Гражданство Вануату и ранее продавалось: за паспорт этого островного государства необходимо было заплатить $200 тыс. Теперь власти Вануату одобрили прием платежей за гражданство в биткоинах, пишет российский интернет-портал coinfox.ru со ссылкой на Business Insider.

Поскольку Вануату входит в состав Содружества наций, паспорт гражданина Вануату позволит без виз путешествовать по 113 странам мира, включая Великобританию, страны Евросоюза и Россию.

Джеймс Харрис, управляющий директор Сети информационных центров Вануату, опроверг опасения относительно возможного участия криптовалют в нежелатльных и нелегальных финансовых транзакциях.

«На самом деле, наоборот, поскольку криптовалюта существует в полностью прослеживаемом блокчейне, вся история ее миграции и торговли видна», — сказал он.

Вануату привлекает новых граждан, предлагая им низкую налоговую ставку и отсутствие налога на прирост капитала. Желающим стать гражданином Вануату нет необходимости посещать островное государство либо жить там.