В американском городе Эстес-Парк, штат Колорадо, медведица с двумя медвежатами забралась в пиццерию. Об этом сообщает российский интернет-сайт «Лента.ру» со ссылкой на Fox 31 Denver.

Животные проникли в ресторан ночью, когда там никого не было. Они отыскали и съели тесто и салями. Запись, сделанная камерой видеонаблюдения, была опубликована в Facebook.

Сотрудники пиццерии призвали полицию не убивать зверей. «Каждый мусорный бак в городе теперь с защитой от медведей, так что им остаются только наши дома, машины и компании», — написали они на странице заведения в Facebook.