Министерство обороны РФ начало строительство военно-морской базы в Каспийском море, пишет газета «Известия». По данным издания, новая база позволит России контролировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

На базе будут дислоцироваться все ракетные корабли. Они смогут оперативно выходить в море для применения высокоточного оружия. В публикации отмечается, что после завершения работ объект будет более продвинутым, чем аналогичные базы в Черном море, на Севере или Балтике.

Завершить строительство базы планируется до 2020 года. Согласно проекту будет построен не только порт, но и склады боеприпасов, больница, казармы и жилье для офицерского состава.

Сегодня Каспийская флотилия состоит из ракетных кораблей самых современных проектов. В ее состав входят ракетные корабли проекта 11661К «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли проекта 21631 «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», ракетный катер проекта 12411 «Ступинец».