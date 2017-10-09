В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанного между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, на базе Военно-морских сил в Баку начался учебный курс.

Группа британских военных моряков прибыла в Азербайджан для участия в качестве инструктора в «Курсе планирования морской безопасности», организованном Королевским флотом Великобритании.

В состоявшейся 9-го октября церемонии открытия курса приняли участие исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране госпожа Керол Мэри Крофтс.

Курс продлится до 13-го октября.