Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

Президент Турции Реджеп Эрдоган находится с официальным визитом в Украине 9 октября 2017 года для участия в 6-м заседании Стратегического совета Турции и Украины.

Порошенко и его супруга Марина встречали Эрдогана и его супругу Эмине на крыльце АП на красном ковре. Оркестр почетного караула президента исполнил государственные гимны Украины и Турции.



Эрдоган на украинском языке поприветствовал почетный караул. «Приветствую воинов», — сказал президент Турции.

Двусторонние и региональные вопросы будут подробно обсуждены на заседании совета в Киеве. Кроме того, Эрдоган встретится с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе визита Эрдогана в Украину будут обсуждаться новые направления сотрудничества для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Украиной, и в этом направлении будут подписаны различные документы и протоколы. Также стороны планируют обсудить крымский вопрос и положение крымских татар.