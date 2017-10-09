Переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня переговорный процесс восстанавливается без каких-либо условий», — подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

И.Алиев обвинил Армению в торпедировании переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, Армения всячески стремилась сорвать переговоры, придумывала различные предлоги, чтобы не допустить возобновления переговоров, выдвигала различные условия. «Однако, я сразу заявил, что ни одно из условий не будет принято. Выдвижением таких условий, Армения поставила себя в глупое положение и теперь вынуждена отказаться от такой политики», — приводит слова президента «Интерфакс-Азербайджан».

И.Алиев добавил, что возобновление переговорного процесса не является каким-то одолжением для Азербайджана. «Армения в очередной раз опозорилась перед мировым сообществом, и возобновление переговоров не является одолжением для нас. Их истеричные заявления и полные страха обращения к другим странам открыто демонстрируют, что они не в состоянии противостоять нам в бою», — подчеркнул президент.

Он отметил, что это показали апрельские события 2016 года. «Ситуация на линии фронта показывает, что мы сегодня владеем лучшими позициями. Конечно, Армения должна быть в большей степени заинтересована в возобновлении переговоров. Потому что в противном случае их ждут плачевные результаты», — сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что посредники переговорного процесса стремятся к его возобновлению. «И мы, естественно, поддерживаем это. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, несмотря на то, что и этом году в этом направлении не удалось достичь реальных результатов, Армения в очередной раз предстала перед мировым сообществом жалкой, бессильной, зависимой страной», — сказал глава государства.

При этом он добавил, что в последнее время нет прогресса в переговорах по Карабаху.