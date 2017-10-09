Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положении о порядке прохождения военной службы. В нем регулируется служба иностранных граждан в российской армии за пределами страны в условиях военных конфликтов

Документ, в частности, закрепляет возможность привлечение иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии, к «деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».

Ранее прописанная в Положении норма совпадала с нормой закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой военнослужащие-иностранцы могут принимать участие в «выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов», делая это в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами и законодательством России.

Об участии служащих в российской армии иностранцев в операциях за пределами территории России закон отдельно ничего не говорит. Иностранцы могут служить в российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права занимать офицерских должностей.

В отличие от россиян, иностранцы при поступлении на воинскую службу не приносят присягу «на верность Отечеству», но дают обязательство «соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг».В соответствии с законодательством, воинские формирования Вооруженных сил России, направляемые за границу для пресечения международной террористической деятельности должны комплектоваться контрактниками на добровольной основе.

В настоящее время российские военнослужащие принимают участие в военной операции в Сирии, одн​ако Минобороны не раскрывало данных о привлечении к военным действиям контрактников из числа иностранных граждан, отмечает РБК.

На первый взгляд, новация Президента сильно напоминает создание «Иностранного легиона России» по образцу Франции. Однако военные эксперты не спешат с выводами.

Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель:

В Российской армии уже давно служат иностранные граждане, но количество их невелико, так что создание легиона не просматривается. Попытки были.

Основное преимущество, которое даёт служба во Французском иностранном легионе – это возможность получить после пяти лет службы гражданство Франции, причём с любым выбранным именем в паспорте.

В российских частях, находящихся на территории Таджикистана, Армении, Приднестровья служат местные жители. Раньше им надо было доказывать российское гражданство. Можно считать это иностранным легионом, можно – не считать.

Василий Белозеров, сопредседатель Ассоциации военных политологов:

Речь о создании Российского иностранного легиона, конечно же, не идёт. Процент иностранных граждан, служащих в нашей армии по контракту – мизерный. Кроме того, общая установка состоит в том, что наши граждане должны защищать свою страну. В частях, расположенных за пределами государства, служат граждане российской федерации. В 201 дивизии, находящейся в Таджикистане среди военнослужащих есть и местные жители, необходимо улучшить отбор в эти формирования служащих на контрактной основе. Указ президента направлен на решение технических вопросов, правовое регулирование, регламентирует и регулирует частные случаи, поэтому говорить о создании иностранного легиона не корректно, такого интереса нет.

Сергей Зенкевич, председатель Комитет поддержки реформ президента России, доктор военных наук, профессор:

Дело в том, что иностранный легион – скорее традиция, а не необходимость. Значительно эффективнее и выгоднее вкладывать деньги в частные военные компании, типа ВАГНЕР, чем создавать прецедент и ссориться со всеми. Думаю, что никакого аналога Французскому легиону не будет, просто добрая воля по поддержке ребят, которые хотят по контракту служить в нашей армии, тем более, что это не специальное подразделение, а действующие, в которых большинство служащих – граждане России.

Напомним, что в первой трети XIX века Франция планировала вторжение в Алжир. Для военной операции был необходим экспедиционный корпус. Король Луи-Филипп задумал создать новое формирование с привлечением иностранцев, которых в столице в те времена было с избытком. Таким образом правительство избавилось от неугодных элементов, в том числе и тех, у кого были нелады с законом. С тех самых пор повелось не спрашивать имени у новобранца. Офицеры были назначены из бывшей армии Наполеона. 9 марта 1831 года монарх издает указ о том, что Иностранный Французский Легион может использоваться только за пределами континентальной Франции. Несмотря на то что соединение входит в состав сухопутных сил Франции, в экстренных случаях оно подчиняется только одному человеку — руководителю государства. Правительство может распоряжаться бойцами без согласования с Национальным собранием, что превращает Легион в универсальный инструмент достижения политических целей.