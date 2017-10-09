Глава министерства здравоохранения Туниса Слим Чакер скоропостижно скончался во время участия в благотворительном марафоне, посвященном борьбе с раковыми заболеваниями. Причиной внезапной смерти министра стал инфаркт.

Забег, целью которого был сбор средств на строительство онкологического центра для детей, должен был состояться в курортном городе Набуль на северо-востоке страны 8 октября. 56-летний Чакер пробежал около пятисот метров дистанции, после чего почувствовал себя плохо, сообщает BBC. Министра экстренно отправили в военный госпиталь, где он и скончался.

Бывший банкир Чакер был назначен министром здравоохранения Туниса в августе 2017 года. До этого на протяжении ряда лет он занимал посты в министерствах финансов, спорта и по делам молодежи.