В Махачкале произошла драка между сотрудниками патрульно-постовой службы и полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом (центр «Э»). Участники конфликта открыли огонь в воздух из автоматов, пишет «Медуза».

8 октября сотрудники ППС Советского РОВД остановили на проспекте Шамиля машину, в которой находились молодые люди в штатском. Они заявили, что тоже являются полицейскими, и отказались предъявить документы. Началась драка, во время которой полицейские из РОВД применили оружие.

«Как минимум два рожка выстрелили они. Напугали всех жильцов дома», — цитирует издание «Черновик» одного из очевидцев.

МВД Дагестана назначило служебную проверку в связи с конфликтом между полицейскими.