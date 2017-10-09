В министерстве иностранных дел Казахстана назвали высказывания президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по поводу главы республики Нурсултана Назарбаева и ее властей «безответственными, провокационными по своей сути и ложными». Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях Президента Киргизстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — говорится в тексте обращения.

Также МИД Казахстана заявил решительный протест в связи с высказываниями Атамбаева.

7 октября президент Киргизии на церемонии вручения государственных наград выступил с критикой в адрес Астаны, передает «Радио Азаттык». В частности, по словам главы государства, соседняя республика поддерживает бежавшего из Киргизии в результате событий 2010 года бывшего президента Курманбека Бакиева. «Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высоких лиц Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей. Не буду называть фамилии. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа», — сказал Атамбаев.

Атамбаев также высказался по поводу встречи Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизской республики Омурбеком Бабановым. «Самый старший кандидат (на выборах в Киргизии — ред.) на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент: нам или Казахстану?» — прокомментировал это событие Атамбаев.

Выборы президента в Киргизии должны пройти 15 октября.