В столичной школе сотрудники проекта «Məktəblinin dostu» («Друг школьника») спасли жизнь учителю.

Об этом сообщили в министерстве образования АР.

Случай произошел в общеобразовательной школе номер 317. Одному из учителей внезапно стало плохо. Педагог упал прямо в коридоре школы, что заметили сотрудники «Məktəblinin dostu» на мониторе камер видеонаблюдения. Один из сотрудников проекта Эльчин Алиев побежал на место происшествия, другой же стал звонить в службу «Скорой помощи».

Как оказалось, учитель страдает эпилепсией, и в тот момент у него случился эпилептический припадок. «Друг школьника», не растерявшись, оказал учителю первую необходимую помощь.

«До приема на работу мы прошли специальные тренинги по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему до прибытия врачей, поэтому я знал, что нужно делать. Когда учитель пришел в себя, оказалось, что у него разбита голова, так как он упал на бетонный пол. Мы с друзьями обработали ему рану и к этому моменту как раз подоспели врачи, которые оказали ему последующую необходимую помощь», — рассказал Алиев.

Отметим, что это не первый случай, когда сотрудники «Məktəblinin dostu» спасают жизнь. В прошлом учебном году в школе номер 117 сотрудница проекта Роза Абдуллаева спасла жизнь ученицы, которую нашли без сознания.

«После того как по школе распространилась информация о пропаже ученицы, мы с коллегами начали активные поиски. И вдруг, заглядывая во все уголки, я случайно заметила на лестнице, ведущей в подвал, руку. Оказалось, там без сознания лежала пропавшая девочка. Быстро спустившись вниз и связавшись с коллегами, чтобы они вызвали скорую помощь, я попыталась нащупать у девочки пульс, но он практически не ощущался. И тогда я немедля начала делать массаж сердца, после чего пострадавшая, наконец, очнулась», — говорит Абдуллаева.

Напомним, что проект «Məktəblinin dostu» запущен по инициативе Минобразования и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба «ASAN»). Основная цель проекта — повысить доверие к школе, обезопасить детей от несчастных случаев и насилия в школе, выступить в борьбе против вредных привычек.

Кроме того, в рамках проекта «Друг школьника» проводятся различные мероприятия патриотического характера, спортивные соревнования, интеллектуальные игры. Друзья школьников ни в коем случае не дублируют обязанности школьного персонала, они оказывают им дополнительную помощь. На данный момент проект осуществляется в 31 школе.