Сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге были проведены обсуждения вокруг отчета о деятельности структуры.

Как сообщает АПА, выступивший на обсуждениях глава азербайджанской делегации в |ПАСЕ Самед Сеидов сказал, что не оптимистичен в связи с будущим ПАСЕ: «К сожалению, я не смогу разделить озвученные здесь моими коллегами оптимистичные мнения о будущей деятельности Совета Европы. В настоящее время наша организация переживает очень тяжелый период. Название отчета связано с прогрессами в деятельности организации, однако если сказать языком Умьерто Экона, это обратный прогресс. Вместо того, чтобы двигаться вперед, мы движемся назад. Ведущий нас в тупик вопрос – отсутствие лидерства и цели в структуре. К сожалению, вместо защиты основных принципов — демократии, прав человека и верховенства закона, здесь мы больше становимся свидетелями борьбы за кресло, за должность, личных споров. Все это наносит серьезный удар по имиджу организации».

Самед Сеидов коснулся вопроса избрания председателя ПАСЕ: «Сегодня мы выбираем нового председателя. Я не знаю, кто будет председателем, но надеюсь, что новый председатель продемонстрирует необходимую настойчивость и у него хватит сил, чтобы вывести нас из этого кризиса. Когда мы видим, что некоторые парламентарии, а также генсек Совета Европы выступают с очень агрессивными и неприемлемыми заявлениями против стран-членов, мы задаемся таким вопросом, что мы тут делаем, для чего мы остаемся в этой организации? Мы как мусульманская страна внесли свой вклад в развитие европейских ценностей, но почему-то больше всего давят на нас. Мы не намерены принимать необоснованное давление некоторых европейских политиков, которые считают себя большими католиками, чем Папа Римский. Мы хотим, чтобы ко всем странам-членам организации относились с одинаковой адекватностью. Но мы видим, что даже внутри ПАСЕ имеются сепаратистские настроения, и это заставляет нас задуматься еще об одном вопросе: почему мы в этой организации? Я пока не знаю ответа на этот вопрос».