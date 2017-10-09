Французский актер Жан Рошфор скончался в Париже в возрасте 87 лет.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Le Monde, по словам родных Рошфора, артист умер в ночь с воскресенья на понедельник в одной из парижских больниц, где находился с августа. Подробности смерти мужчины пока не сообщаются.

Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах как «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник» и «Фанфан-тюльпан», «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Человек с поезда», «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник» и «Фанфан-тюльпан».

Всего за свою карьеру Рошфор сыграл более 150 ролей в кино и театре и был трижды удостоен французской кинопремии «Сезар».

Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter выразила соболезнования по поводу смерти актеры и назвала его «настоящей легендой» французского кинематографа.