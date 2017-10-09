С 2018 года Литва будет официально называть Грузию «Сакартвело», отказавшись от «русского» названия этой страны. Об этом пишет газета Neue Zuercher Zeitung.

«Как и любое другое государство, Грузию на разных языках называют по-разному: сами грузины называют свою родину «Сакартвело», страна картвелов, далеких предков грузин», – отмечает издание в статье.

При этом Армения именует Грузию «Врастан», Турция и Азербайджан – «Гурджистан». Англоязычным вариантом названия является «Джорджия».

В 2011 году министерство иностранных дел Грузии призвало другие государства использовать название «Сакартвело», однако изменила название только Южная Корея.